السودان.. إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين لحكم العسكريين

أطلقت قوات الأمن السودانية مساء الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ينددون باستيلاء العسكريين على الحكم، وفق ما أفاد به شهود لوكالة "فرانس برس".

ومنذ الاثنين، قتل ثمانية متظاهرين وأصيب أكثر من 170 بالرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن وفق "لجنة الأطباء المركزية" المناهضة للعسكريين.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه أنصار الحكم المدني في السودان لتنظيم مظاهرات "مليونية" غدا السبت احتجاجا على حل العسكريين الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك ومجلس السيادة الانتقالي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حث الجيش السوداني على ضبط النفس خلال التعامل مع المظاهرات.

المصدر: "أ ف ب"