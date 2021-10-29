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جدل في العراق بعد انتشار فيديو زواج شاب على شاب في كربلاء.. والسلطات توضح!

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جدل في العراق بعد انتشار فيديو زواج شاب على شاب في كربلاء.. والسلطات توضح!
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انتشر مؤخرا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شابا عراقيا في مدينة كربلاء وهو يرتدي ثوبا أبيض يشبه ملابس العروس، متقمصا دورها في حفل زفاف نظمته مجموعة من أصدقائه.

وأثار الفيديو موجة من الاستغراب والجدل في الشارع العراقي، حيث طالب البعض باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ومحاسبة الداعين للمثلية، وخاصة في محافظة كربلاء التي تتمتع بمكانة دينية بارزة.

في غضون ذلك، ردت خلية الإعلام الأمني، على الفيديو مشيرة إلى أن "مواقع التواصل الإجتماعي بثت أكاذيب حول انتشار حالة شاذة بين الشباب بعد مزاح عفوي مرفوض مجتمعيا بهدف جذب الانتباه".

ودانت الخلية في بيان لها أمس الخميس، عبر صفحتها على موقع "تويتر"، تصرفات ومزاح بعض الشباب موضحة: "جرى تداول مزحة بين شباب من محافظة كربلاء يقوم أحدهم بارتداء برقع عروس ويصعد في سيارة حمل وبجانبه مجموعة من أصدقائه الذين نظموا ما يشبه حفلة زفاف وهمية بهدف جذب الانتباه والانتشار الإعلامي".

وتابعت: "ندعوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر فيما ينشرون ويتداولون من أخبار ومواضيع لها تماس مباشر بسمعة العراق ومنظومة السلم الأهلي والمجتمعي فيه".

ودعت خلية الإعلام الأمني رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التنبه من مغبة تصرفاتهم الخاطئة وخاصة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كما حصل في الحادثة آنفة الذكر".

المصدر: RT

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