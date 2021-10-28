سرية "55 مشاة" بغرب ليبيا تعلن تعرض آمرها لمحاولة اغتيال
Reuters /FW1F/Jan Harvey
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قالت سرية "55 مشاة" بغرب ليبيا، اليوم الخميس، إن آمرها معمر الضاوي تعرض لمحاولة اغتيال.
ووصفت الكتيبة محاولة الاغتيال بـ"الدنيئة والفاشلة"، مضيفة أنها جاءت "من أشخاص سولت لهم أنفسهم قتل الأبطال الذين يقارعون الفساد والمفسدين لإنهاء الجريمة".
وأضافت في بيان أنها "لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والإرهابيين والمجرمين والفاسدين في كامل المنطقة الغربية".
المصدر: RT
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