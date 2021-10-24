 
مباشر

وزير الخارجية اللبناني: لن نتنازل عن "إنش" واحد من حدودنا البحرية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية اللبناني: لن نتنازل عن
Reuters AZIZ TAHER
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkw3

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن لبنان لن يتنازل عن "إنش" واحد من الحدود البحرية في مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع إسرائيل.

وفي تصريح لقناة "الجديد"، قال بو حبيب إن "الموفد الأمريكي آموس هوكستين لمس موقفا لبنانيا موحدا وإيجابيا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية اللبناني: نريد التقارب مع السعودية لكنها لا تريد ذلك
وزير الخارجية اللبناني: نريد التقارب مع السعودية لكنها لا تريد ذلك

وأضاف: "لن نتنازل عن "إنش" واحد من حدودنا البحرية"، مشيرا إلى أن الخلاف واقع على المرسوم 6433 ورؤساء السلطات اللبنانية غير مقتنعين بتعديله.

ولفت إلى أن واشنطن متحمسة اليوم لمساعدة لبنان ولا تريد انهياره، معربا عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق في مفاوضات الحدود البحرية.

المصدر: "الجديد"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا