وزير الخارجية اللبناني: نريد التقارب مع السعودية لكنها لا تريد ذلك

أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن اهتمام بلاده بتعزيز التقارب مع السعودية، مشيرا إلى أن السلطات السعودية لا تبدي الرغبة في ذلك.

وفي حديث لقناة "الجديد" قال بو حبيب: "نحن نريد التقارب مع السعودية، لكن هم (السعوديون) لا يريدون ذلك".

وأضاف أن "السعودية تعتبر العلاقة مع لبنان إقليمية، وأنا مستعد لزيارة المملكة في أي وقت ولكن ما في اليد حيلة".

وأشار إلى أن هناك تعاملا مع سوريا على صعيد الطاقة ولا مشكلة لديه في زيارة دمشق، مؤكدا أنه سيجري هذه الزيارة إذا كانت مصلحة لبنان تقتضي ذلك.

وعن العلاقات اللبنانية الإيرانية، قال: "لدينا علاقات جيدة مع إيران ومستمرون بتحسينها، وتصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من منبر وزارة الخارجية عبرت عن السياسية الإيرانية تجاه لبنان".

وتابع: "أنا أفتخر أننا منبر للجميع وإذا جاء وزير أمريكي أو سعودي فأهلا بالجميع".

ولفت إلى أن المفاوضات النووية لها تأثير على لبنان والمحادثات بين إيران والسعودية ستنعكس إيجابا على بلاده.

المصدر: "الجديد"