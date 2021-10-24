إسرائيل تفند تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن إدراج منظمات فلسطينية على قائمة الإرهاب

في خلاف علني نادر، فندت حكومة إسرائيل صحة إعلان الخارجية الأمريكية الأخير بشأن قرار تل أبيب المثير للجدل إدراج ست منظمات حقوقية فلسطينية على قائمة الإرهاب.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوسائل إعلام كبرى في البلاد، مثل صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وهيئة البث "كان"، أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية اطلعوا مسبقا على نية إسرائيل إدراج تلك المنظمات على قائمة الإرهاب، وتم إمدادهم بالمعلومات الاستخباراتية بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك ردا على إعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الجمعة أن الولايات المتحدة لم تتلق إبلاغا مسبقا من إسرائيل بشأن نيتها اتخاذ ذلك الإجراء الذي أثار إدانات دولية واسعة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية