بتحية عسكرية للرئيس تبون.. والد الصحفي الجزائري الراحل كريم بوسالم يتسلم وسام "عشير" (صورة + فيديو)

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وساما بدرجة "عشير" للصحفي الراحل كريم بوسالم.

وتسلّم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في قصر الشعب بالعاصمة، والد الصحفي كريم بوسالم.

هذا رد والد الصحافي الراحل #كريم_بوسالم على التفاتة #رئيس_الجمهورية بتحية عسكرية pic.twitter.com/eYAzczX2BF — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 23, 2021

وتوفي الصحفي والإعلامي بالتلفزيون العمومي كريم بوسالم بعمر 49 سنة في الـ25 من يوليو متأثرا بفيروس كورونا بمستشفى تيزي وزو.

وبدأ الإعلامي كريم بوسالم مشواره الصحفي بالإذاعة وبرز بالتلفزيون وهو من مواليد 1972 بولاية تيزي وزو.

ويعد الصحفي الراحل واحدا من أبرز الوجوه الإعلامية في الجزائر، حيث بدأ في الإذاعة الوطنية سنة 1992 وبعدها انتقل إلى التلفزيون الجزائري لينشط برنامج "صباحيات" وبعد فترة قضاها في قسم الإنتاج، انتقل إلى قسم الأخبار لتقديم نشرة الثامنة، ليتحول بعد فترة قصيرة إلى رئيس تحرير النشرة الرئيسة في التلفزيون الرسمي.

كما عرف الراحل، بإعداد و تقديم مجموعة من الحصص السياسية البارزة كانت آخرها "في دائرة الضوء"، بالإضافة إلى تقديم دروس خصوصية في التقديم التلفزيوني في عدة أكادميات عامة وخاصة.

المصدر: RT