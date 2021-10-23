أستاذ أوبئة مصري يكشف عن توقعاته حول موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة من كورونا في البلاد

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه من المتوقع انكسار ذروة الموجه الرابعة من فيروس كورونا في مصر منتصف نوفمبر المقبل.

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وأضاف عنان في تصريحات لصحيفة "الوطن" أنه "من المتوقع انكسار ذروة الموجه الرابعة من فيروس كورونا في مصر منتصف نوفمبر المقبل، عندما نصل إلى أعلى معدل للإصابات اليومية عندها يبدأ انكسار معدل الإصابات تدريجيا حتى نصل إلى أقل عدد ممكن من الإصابات خلال الموجه الرابعة، ومن المتوقع أن نصل لهذا المعدل في بداية يناير2022".

وتابع عنان، أن "انكسار ذروة الموجه الرابعة مرهون بعدد عوامل رئيسية تشمل شقين الأول التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي أثناء فترات العمل أو الدراسة أو الترفيه، والشق الآخر مرهون على وزارة الصحة من خلال عدم التهاون بشأن المواطنين ولابد أن نصل لمرحلة يكون فيها اللقاح إجباريا على الفئات التي يسمح لها بالحصول على اللقاح من أجل مواجهة هذا الفيروس الوبائي".

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن الإصابات خلال الموجه الرابعة بصورة عامة ليست مرتفعة بالشكل الكبير، وهذا يرجع لتلقي عدد كبير من المواطنين جرعات من لقاح كورونا خلال الفترة الماضية التي ساهمت في تقليل عدد الإصابات نسبيا مقارنة بالموجات الثلاث الماضية.

وأضاف أن ذروة الموجه الرابعة في مصر من المقرر أن تبدأ عندما نصل لأكثر من 50 حالة وفاة يومية متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن نصل إلى هذا العدد خلال الأيام القليلة المقبلة مع التزايد المستمر الذي تشهده معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

المصدر: الوطن