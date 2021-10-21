 مصر تسجل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الخميس تسجيل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 321967 حالة، منها 271792 حالة تم شفاؤها، و18151 وفاة.

من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين أن "مصر لا تزال في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأن التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضعة أيام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحسر الموجة الرابعة".

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، قال: "نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء ما زال موجودا"، مشيرا إلى أن "كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم".

المصدر: وكالات مصرية