مستشار السيسي يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الخامسة لكورونا

أكد مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، أن مصر لا تزال في الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال: "التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضعة أيام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحسر الموجة الرابعة".

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، أضاف: "نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء ما زال موجودا"، مشيرا إلى أن كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم.

ولفت إلى أن أي تطعيمات ضد الفيروسات "ليست صلبة"، وفي حاجة إلى التغير لمواكبة التحور الذي يحدث في الفيروس.

وقال: التطعيمات تعمل لمدة 9 شهور، وبعد ذلك تصبح بحاجة للتغيير.

المصدر: القاهرة 24