مصر.. القبض على محتال خطير استعان بـ"هاكرز" خارجيين لنهب بنوك مصرية وأجنبية

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات عمليات نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها بنوك مصرية وأجنبية وأصابتها بخسائر كبيرة.

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وتبين لأجهزة وزارة الداخلية المصرية أن أحد الأشخاص، اتفق مع "هاكرز"، للاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، وسحب الأرصدة منها، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في القبض على الجاني.

وكشفت تحريات الإدارة العامة المصرية لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام هذا الشخص "بإجراء عمليات شرائية وهمية، على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات، بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى، منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية، تم الاستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة".

علاوة على ذلك، وردت إخطارات إلى عدة بنوك عاملة بالسوق المصري، عن سرقة أرصدة "بطاقات إئتمانية، خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد، لقيام أحد الأشخاص، بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة، مما عرض تلك البنوك لخسائر".

وتبين لأجهزة الأمن المصرية أن الواقعة كان وراءها شخص من أصحاب السوابق، "مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، إذ قام المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية باسم شركته التي أنشأها، استكمالاً للشكل الاحتيالي، والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة".

وفي التفاصيل، "قام المتهم بالإعلان على شبكة الإنترنت، عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية، مقابل الاتفاق مع بعض سارقي البطاقات الائتمانية (الهاكرز)، من خارج البلاد، للاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق احتيالية، واستخدم تلك البيانات في إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية، عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بشركته المشار إليها، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات، عن طريق شركات الدفع الإلكترونى المختلفة".

وتبين أن المتهم يقوم بسحب تلك المبالغ، واقتسامها مع سارقى البطاقات الائتمانية، من خارج البلاد "الهاكرز"، بالاتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم، ويتم إرسال باقي المبالغ المستولى عليها إلى سارقي البطاقات الائتمانية، عن طريق محافظ إلكترونية، يتم إنشائها من قبلهم، لتلقى تلك المبالغ.

وكشفت الشرطة المصرية المختصة أيضا أن المتهم تمكن

"خلال الـ3 أشهر الماضية، من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية، على موقعه الإلكترونى، بمبالغ مالية بقيمة 3 مليون جنيه".

وعند ضبط الشخص المذكور عثر بحوزته على "2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وأقر المعني بعد مواجهته بالأدلة بنشاطه الإجرامي.

المصدر: أخبار اليوم