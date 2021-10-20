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شاهد.. صورة للصحفي المصري بعد استعادة هاتفه المسروق على الهواء مباشرة

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شاهد.. صورة للصحفي المصري بعد استعادة هاتفه المسروق على الهواء مباشرة
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة الصحفي المصري الذي أثارت واقعة سرقة هاتفه خلال بث مباشر أمام المتابعين جدلا واسعا في مصر.

شاهد.. صورة للصحفي المصري بعد استعادة هاتفه المسروق على الهواء مباشرة
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وانتشرت صورة الصحفي المصري محمود راغب، عقب استعادة هاتفه خلال ساعات بعد القبض على السارق.

وأمرت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في مصر، حبس الشاب المتهم بسرقة هاتف صحفي أثناء بث مباشر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى حبس متهم آخر.

المصدر: RT

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