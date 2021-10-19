يونيسف: 4 أطفال يقتلون أو يشوهون يوميا في اليمن منذ 2015

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن عشرة آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ أن تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في البلاد.

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وأوضح جيمس إلدر، المتحدث باسم يونيسف، اليوم الثلاثاء، في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، بعد عودته من زيارة لليمن: "الصراع اليمني بلغ مستوى جديدا مشينا. لدينا الآن عشرة آلاف طفل إما قتلوا أو شوهوا منذ مارس 2015 ، أي ما يعادل أربعة أطفال كل يوم".

وأضاف أن الكثير من عمليات قتل وتشويه الأطفال لم تسجل.

وتابع إلدر: "4 من كل خمسة أطفال، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية في اليمن، في حين يعاني نحو 400 ألف من سوء تغذية حاد، وخرج أكثر من 2 مليون من التعليم.

وتعثرت جهود تقودها الأمم المتحدة للتوسط في وقف لإطلاق النار في اليمن، إذ يرفض الحوثيون والسعودية تقديم أي تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، والتي تسببت فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: رويترز