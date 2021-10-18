التحالف العربي ينشر مقاطع مصورة لاستهدافه عناصر وآليات تابعة للحوثيين في العبدية اليمنية (فيديو)

نشر التحالف العربي لدعم الحكومة المعترف بها في اليمن، مقاطع مصورة لاستهدافه عناصر وآليات تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في العبدية باليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) على حسابها الرسمي عبر "تويتر" بأن "تحالف دعم الشرعية في اليمن نشر لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ24 ساعة الماضية".

#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.#واس_عامpic.twitter.com/LHsnH33pGc — واس العام (@SPAregions) October 18, 2021

المصدر: "واس"