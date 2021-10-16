الصحة المصرية تعلن عن تقديم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنه خلال الفترة المقبلة، سيتم إعطاء كل من تخطى سنة على تلقيه لقاح كورونا، جرعة ثالثة من أي لقاح وليس شرطا أن يكون نفس اللقاح الذي تلقاه في البداية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن "لقاحات كورونا متوفرة في مصر بالكميات المطلوبة، وهناك خطة للتوسع في مراكز اللقاحات بالجمهورية"، مضيفا أن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس.

وتابع مجاهد أن "أعراض الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من يومين، وكحة بها إفرازات، وصداع مستمر".

المصدر: "اليوم السابع"