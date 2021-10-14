مصر تسجل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة يوم الأربعاء، ارتفاعا من 857 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 314977.

وصرح بأن 265663 شخصا تعافوا من الفيروس، فيما تم تسجيل 17806 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في البلاد.

المصدر: رويترز