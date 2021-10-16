 
مباشر

اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن

أخبار العالم العربي

اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن
Reuters SAL/
سفينة حربية إيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/risu

نفت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن، مشيرة إلى أن "اختلاق الحادث" يهدف إلى محاولة إعطاء ذريعة للتواجد الإيراني في المنطقة.

إقرأ المزيد
إعلام إيراني: مدمرة
إعلام إيراني: مدمرة "البرز" تنقذ ناقلة نفط إيرانية من هجوم للقراصنة في خليج عدن

وقال اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل في تصريح لوكالة "شينخوا" إنه لا صحة للأخبار التي مصدرها طهران عن تعرض سفينة إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن.

وأوضح القملي أن الحديث في الوقت الحالي عن وقوع الحادث "محاولة إيرانية لتشريع تواجد بوارجها العسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر".

وكانت قناة "الخبر" الإيرانية أفادت بأن مدمرة "البرز" التابعة للقوات البحرية الإيرانية، استطاعت أن تؤمن النجاة لناقلة نفط إيرانية من هجوم للقراصنة في خليج عدن.

وأشارت القناة إلى أن "خمسة زوارق سريعة حاولت فجر اليوم الهجوم على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن للاستيلاء عليها".

المصدر: "شينخوا" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا