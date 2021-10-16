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إعلام إيراني: مدمرة "البرز" تنقذ ناقلة نفط إيرانية من هجوم للقراصنة في خليج عدن

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إعلام إيراني: مدمرة
Reuters Stringer .
سفينة حربية إيرانية
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أفادت قناة الخبر الإيرانية، بأن مدمرة "البرز" التابعة للقوات البحرية الإيرانية، استطاعت أن تؤمن النجاة لناقلة نفط إيرانية من هجوم للقراصنة في خليج عدن.

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وأشارت القناة إلى أن "خمسة زوارق سريعة حاولت فجر اليوم الهجوم على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن للاستيلاء عليها".
 ولفتت إلى أن "الزوارق التي كانت مجهزة بأسلحة وعتاد، وكان على متنها عدد كبير من القراصنة، فروا بعد تبادل إطلاق النار مع المدمرة الإيرانية "البرز"، التي تتولى الحفاظ على أمن السفن الإيرانية في هذه المنطقة من المياه الدولية منذ نحو شهرين".

المصدر: RT

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