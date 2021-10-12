الدفاع الجوي الإيراني ينفذ مناورات وسط البلاد

أعلن العميد قادر رحيم زادة، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المشترك للدفاع الجوي في إيران أن المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي ستقام اليوم الثلاثاء في منطقة الصحراء الوسطى.

وقال العميد رحيم زادة إن "هذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوة الجوية للجيش الإيراني في منطقة الصحراء الوسطى"، مبينا أن "هذه المناورات تجري بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للوحدات وتعزيز قدرة الردع وتقييم المنظومات الوطنية للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات المختلفة والمكثفة والدفاع الشامل ومواجهة الحرب الالكترونية والسيبرانية ورفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الكوادر العملانية والفنية والاحاطة الاستخبارية والتمرين على التعاضد والتنسيق بين مراكز القيادة والسيطرة للجيش والحرس الثوري في اطار شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد".

وأكد أن "جميع الفنون والتكتيكات المستخدمة في هذه المناورات، تركيبية ومحلية وابداعية ويتم تخطيطها وتنفيذها بما يتناسب مع هيكليات وتهديدات اليوم في العالم"، مشيرا إلى أن "استخدام التكنولوجيا الحديثة يعد من الخصائص البارزة لهذه المناورات".

المصدر: وكالة "أرنا" الإيرانية