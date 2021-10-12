رئيس الموساد السابق: إيران لا تزال بعيدة عن إنتاج قنبلة نووية

اعتبر الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي يوسي كوهين أن إيران لا تزال بعيدة عن صنع قنبلة نووية حربية، نافيا بشكل قاطع تصريح رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأنها اقتربت أكثر من هذا الهدف.

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وأضاف كوهين في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الثلثاء أن "إيران معزولة اليوم أكثر مما كانت في حقبة الاتفاق النووي".

وأوضح كوهين أنه بناء على مواد استخبارية قرأها قبل عدة أشهر فإن قدرات إيران النووية ليست أفضل مما كانت عليه في الماضي، وأن أنشطة التخصيب الإيرانية حتى الآن "ليست قريبة من امتلاك أسلحة نووية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد حذر الشهر الماضي من أن إيران أصبحت "على وشك" الحصول على ترسانة نووية.

وفي أغسطس قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إيران على بعد 10 أسابيع من الحصول على مواد خام انشطارية تمكنها من تصنيع القنبلة النووية.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "مكان"