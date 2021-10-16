السعودية.. السجن مدة تصل 15 سنة وغرامة مالية كبيرة بحق كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أويقدم لهم أي مساعدة، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

إقرأ المزيد

وأوضحت وزارة الداخلية، أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة"، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على أرقام مخصصة لذلك.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 7 / 10 / 2021 م، حتى 13 / 10 / 2021 م، عن النتائج التالية: حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16550 مخالفا منهم 7318 مخالفا لنظام الإقامة، و7190 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2042 مخالفا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 325 شخصا 50% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 55 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط 107 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86626 وافدا مخالفا منهم 77657 رجلا، و8969 امرأة.

وتمت إحالة 70771 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2889 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8941 مخالفا.

المصدر: "واس"