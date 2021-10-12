"اليونيسف": سلامة ورفاه الأطفال في مراكز الاحتجاز في ليبيا عرضة للخطر

حذرت اليونيسف من أن "سلامة ورفاه ما لا يقل عن 1000 امرأة وطفل و30 رضيعا على الأقل من المحتجزين في مراكز الاحتجاز في العاصمة الليبية طرابلس في خطر فوري".

وقالت السيدة كريستينا بروجيولو، القائمة بأعمال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا: "لا يزال الأطفال المهاجرون واللاجئون في ليبيا يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي. يتم احتجاز الأطفال في ظل ظروف صعبة وغير إنسانية في مراكز الاحتجاز. يمكننا افتراض أن العدد الفعلي للأطفال المحتجزين قد يكون أعلى مما ذُكر بكثير، حيث ورد أن العديد من الأولاد يوضعون في غرف احتجاز مع ذكور بالغين ".

وحثت اليونيسف ومعها الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى السلطات الليبية على حماية الأطفال ومنع فصلهم عن والديهم ومقدمي الرعاية وعائلاتهم، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.

وتستقبل مراكز الاحتجاز أعدادا أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية، حيث يضم أكبر مركز احتجاز في ليبيا "مركز المباني" أكثر من 5000 شخص، وهذا الرقم أربعة أضعاف سعته الرسمية، من بين هؤلاء 100 طفل و300 امرأة. كما تم نقل الـ1772 محتجزا الباقين، بينهم 43 طفلا و106 من النساء إلى مركز الاحتجاز- "عين زارة".

المصدر: "اليونيسف"