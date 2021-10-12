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ليبيا.. حرس السواحل ينقذ 90 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات إفريقية (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. حرس السواحل ينقذ 90 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات إفريقية (صور + فيديو)
RT / مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية
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قال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية يوم الثلاثاء إن حرس السواحل أنقذ يوم الاثنين 90 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم نحو أوروبا على متن قارب مطاطي.

وأضاف مكتب المراسم في بيان أن المهاجرين يحملون عدة جنسيات إفريقية.

وأفاد بأن عملية الإنقاذ جرت من قبل الزورق زوارة التابع لجهاز حرس السواحل فور تلقيه نداء استغاثة، حيث قاموا بدورهم في إنقاذ المهاجرين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وأوضح أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

المصدر: RT

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