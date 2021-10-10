المغرب.. 14 وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 515 يوم السبت.

كما سجل المغرب 14 وفاة جديدة تراجعا من 16 حالة يوم أمس.

وقالت الصحة المغربية إن العدد الإجمالي للإصابات في المملكة ارتفع إلى 939187.

وأضافت أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14457 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"