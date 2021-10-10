الكاظمي للعراقيين: يوم غد ستسمعون خبرا أمنيا مهما
RT
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قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن العراقيين سيسمعون يوم غد الاثنين خبرا أمنيا مهما.
وأكد خلال تصريح صحفي، أنه "لا يريد الإدلاء بالمعلومات الآن، لكنه سيعلن عن الخبر المهم يوم غد الاثنين".
وأضاف، أن "الإجراءات الأمنية تسير بشكل ممتاز كما أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي".
المصدر: RT
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