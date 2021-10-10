 
مباشر

الكاظمي للعراقيين: يوم غد ستسمعون خبرا أمنيا مهما

أخبار العالم العربي

الكاظمي للعراقيين: يوم غد ستسمعون خبرا أمنيا مهما
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh2z

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن العراقيين سيسمعون يوم غد الاثنين خبرا أمنيا مهما.

وأكد خلال تصريح صحفي، أنه "لا يريد الإدلاء بالمعلومات الآن، لكنه سيعلن عن الخبر المهم يوم غد الاثنين".

وأضاف، أن "الإجراءات الأمنية تسير بشكل ممتاز كما أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا