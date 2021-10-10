الكاظمي يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات وجامع أبي حنيفة النعمان يوجه نداء (فيديو)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، فيما وجه جامع أبي حنيفة النعمان نداء لذات السبب.

وكتب على حسابه في تويتر: "شعبنا الكريم، تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي، وجرت العملية الانتخابية بانسيابية".

وأضاف: "أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم".

وختم قائلا: "صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا".

على صعيد ذي صلة، أظهر مقطع فيديو حصلت عليه RT نداء موجها من جامع أبي حنيفة النعمان إلى المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

المصدر: RT