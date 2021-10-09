 
مباشر

شرم الشيخ تستقبل أول رحلة بريطانية بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا (صور)

أخبار العالم العربي

شرم الشيخ تستقبل أول رحلة بريطانية بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا (صور)
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مطار شرم الشيخ الدولي في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgy1

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة جوية قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء للدول الممنوع السفر إليها بسبب جائحة كورونا.

وتم استقبال هذه الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، وكان في استقبالها مدير المطار الطيار نبيل الملاح، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والذي استقبل الركاب بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية والأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه، وكذلك تعريفهم بتعليمات الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والأماكن والمنشآت السياحية في مصر.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد الرحلات الجوية بين روسيا ومصر اعتبارا من اليوم
ارتفاع عدد الرحلات الجوية بين روسيا ومصر اعتبارا من اليوم

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد التقى بالسفير البريطاني بالقاهرة منذ حوالي أسبوعين بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا.

شرم الشيخ تستقبل أول رحلة بريطانية بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا (صور)
شرم الشيخ تستقبل أول رحلة بريطانية بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا (صور)

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا