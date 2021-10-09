شرم الشيخ تستقبل أول رحلة بريطانية بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا (صور)

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة جوية قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد رفع اسم مصر من قائمة السفر الحمراء للدول الممنوع السفر إليها بسبب جائحة كورونا.

وتم استقبال هذه الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، وكان في استقبالها مدير المطار الطيار نبيل الملاح، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والذي استقبل الركاب بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية والأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه، وكذلك تعريفهم بتعليمات الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والأماكن والمنشآت السياحية في مصر.

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تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد التقى بالسفير البريطاني بالقاهرة منذ حوالي أسبوعين بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا.

المصدر: RT