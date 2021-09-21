ارتفاع عدد الرحلات الجوية بين روسيا ومصر اعتبارا من اليوم

يزداد اعتبارا من اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر عدد الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعين المصريين شرم الشيخ والغردقة.

وسيزداد عدد الرحلات بين موسكو والغردقة وبين موسكو وشرم الشيخ من 15 إلى 25 في الأسبوع على كل وجهة من المسارين، وبين المدن الروسية والأخرى من جهة والغردقة وشرم الشيخ من الجهة الأخرى من رحلة واحدة إلى 3 رحلات أسبوعيا.

واعتبارا من 21 سبتمبر أيضا تستأنف الرحلات بين المنتجعين المصريين وبين مدن بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا الروسية.

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واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي على استئناف الرحلات الجوية بين المدن الروسية والمنتجعين المصريين، وذلك بعد تفقد خبراء الأمن الروس للمطارات المصرية.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس الماضي. ومنذ 27 أغسطس تمت زيادة عددها.

المصدر: "نوفوستي"