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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع العراق و3 دول أخرى

أخبار روسيا

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع العراق و3 دول أخرى
Sputnik KIRILL KALLINIKOV
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تستأنف روسيا اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الرحلات الجوية مع العراق وإسبانيا وكينيا وسلوفاكيا، وستزيد أيضا من عدد الرحلات مع بعض الدول الأخرى، بما فيها قطر وتركيا.

وتنفذ الرحلات بين موسكو وبغداد مرتين في الأسبوع، وستكون هناك 12 رحلة إلى إسبانيا و6 رحلات إلى سلوفاكيا ورحلتان إلى كينيا في الأسبوع.

ومن المقرر أيضا استئناف الرحلات إلى تركيا من بسكوف ومورمانسك وماغادان وتشيتا.

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وستكون هناك أيضا رحلة واحدة في الأسبوع بين مدينة سوتشي الروسية والعاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى زيادة الرحلات مع كازاخستان وهنغاريا.

وحتى الآن تم استئناف الرحلات الجوية مع 55 دولة، بينها مصر والإمارات وقطر وسوريا والسعودية وبريطانيا والمغرب وتركيا ولبنان والأردن والبحرين والولايات المتحدة وإيطاليا والهند وغيرها.

وكانت روسيا قد علقت الرحلات الجوية من وإلى الخارج في مارس 2020 لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"

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