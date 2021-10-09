الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

قالت وسائل إعلام سعودية مساء يوم السبت إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

التحالف: الدفاعات الجوية تدمر مسيرة حوثية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 9, 2021

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مطار الملك عبد الله بجازان أطلقها الحوثيون.

كما أكدت تدمير مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء الجمعة سقطت مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأفاد المالكي بأن الهجوم العدائي نتج عنه 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، كما خلف أضرارا مادية بسيطة تمثلت في تهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

المصدر: وكالات