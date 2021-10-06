الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطلق مشروعا لتوفير طاقة موثوقة في لبنان

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" أنها أطلقت مشروعا مصمما لتقديم ما يصل إلى 29 مليون دولار من أجل توفير طاقة موثوقة ومستدامة في جميع مناطق لبنان.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إنها منحت "عقدا لشركة "Inc, Worldwide IMC" لتنفيذ النشاط الابتكاري في مجال الطاقة المتجددة بأسعار معقولة للجميع، "INARA" في إطار تقديم المساعدة والخدمات الأساسية "IDEAS"، وهو مشروع مصمم لتقديم ما يصل إلى 29 مليون دولار من أجل توفير طاقة موثوقة ومستدامة في جميع مناطق لبنان".



ولفتت إلى أنها تسعى إلى "زيادة إمدادات توليد الكهرباء، على مستوى المجتمع وزيادة الفاعلية، من حيث التكلفة والملاءمة البيئية والاستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة، مع تقديم التوضيحات وتعزيز البيئة المواتية لتوليد الطاقة الكهربائية القائمة على الطاقة المتجددة".



وذكر البيان أن الوكالة "نفذت منذ العام 2012 أكثر من 15 حال يستند إلى الطاقة الخضراء لإبقاء المنازل والشركات مضاءة وللتقليل من استهلاك الوقود بنسبة ثلاثين في المئة وتقليل نسبة التلوث، ولا يزال هناك أكثر من 20 مشروعا قيد التنفيذ في جميع أنحاء لبنان لتوفير الكهرباء الاحتياطية والمياه".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام