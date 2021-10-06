وزيرة الطاقة الأردنية: اتفقنا على تزويد لبنان بجزء من حاجته للكهرباء ووضعنا جدولا زمنيا

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، تفاصيل الاجتماع الأردني السوري اللبناني الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة عمان، لبحث تفاصيل تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.

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وقالت زواتي: "استضفنا اليوم الأربعاء اجتماعا للوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".

وحضر الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، المهندسة هالة زواتي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدكتور وليد فياض ووزير الكهرباء في الجمهورية العربية السورية غسان الزامل.

وأضافت الوزيرة زواتي للصحفيين إن الاجتماع يهدف بشكل أساس لـ"وضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة".

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية الاجتماع "الذي يأتي في إطار التعاون المشترك مع لبنان وسوريا لدعم المشاريع المشتركة في مجال الطاقة، كما يأتي الاجتماع في أعقاب اجتماع رباعي ضم الأردن ومصر وسوريا ولبنان لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وبالتالي تخفيض كلف توليد الطاقة الكهربائية في لبنان وضمان استقرارية تزويد الغاز لمحطة دير عمار".

وأشارت زواتي إلى أن "اجتماعا فنيا ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث قد تم عقده بالأمس للتحضير للاجتماع الوزاري، تم خلاله مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان".

ووفق زواتي تم أيضا "تحديد خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ، وتم تشكيل فرق فنية متخصصة وتم تكليفها بإنجاز الأعمال اللازمة ضمن مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج بالخصوص ليتم اعتمادها والعمل بمضمونها، مؤكدة أن خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان".

من جانبه قال وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل إن "الجانب السوري ومن حرصه على روح الأخوة والتعاون مع كلا الجانبين الأردني واللبناني باشر ومن اللحظة الأولى باتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن باستخدام الشبكة السورية".

وأضاف أن "ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية المسلحة وتأمين المواد اللازمة لذلك بالرغم من الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري حيث تم تأمين معظم المواد وجاري العمل على تأمين النقص".

وتابع الزامل: "كذلك بدأنا بتجميع المعلومات اللازمة عن محطات التوليد لتزويدها للجانب الأردني من أجل إتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والاردنية والتي تحتاج لمدة ثلاثة أشهر نكون بذلك قد أنهينا إعادة تأهيل خط الربط".

بدوره قال وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور المهندس وليد فياض، إن لقاء اليوم يؤكد "متانة العلاقات مع الأشقاء في الأردن وسوريا وتهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في لبنان والمنطقة العربية بتحقيق استقرارية قطاع الطاقة".

وأضاف أن "الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تذلل العقبات الفنية فيما تتركز خطوتنا المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي" مشيدا بالدور الريادي الأردني في تعزيز التعاون مع لبنان وأهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة للتأكد على هذه العلاقة و ضرورة تعزيزها.

المصدر:RT