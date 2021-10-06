السيسي: قرار السادات حول السلام بعد حرب أكتوبر سابق لعصره

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قرار الرئيس الراحل أنور السادات ومبادرته للسلام بعد انتصارات أكتوبر 1973، عكس أنه كانت لديه القدرة على تجاوز كل الأدبيات المستقرة في عصره.

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وقال الرئيس المصري: "أقصد بكلامي، أنه كان من الطبيعي نعمل كده، وأي حاجة غير كده مش طبيعية.. الرئيس السادات كان يرى هذه الأدبيات والأساسيات والمفاهيم الموجودة في عصره، لن تستمر بعد حرب أكتوبر، ولا بد من تجاوزها بمفاهيم جديدة، لذلك أطلق مبادرة السلام، وأثبت الواقع الحالي أن القراءة دي كانت قراءة سابقة لعصرها".

وتابع السيسي: "الرئيس السادات كان يرى أن المفاهيم والأساسيات القديمة لن تستمر بعد حرب أكتوبر، ولهذا أطلق مبادرة السلام التي أثبتت بعد أكثر من 40 عاما أن قرار السادات صحيح وسابق لعصره".

المصدر: مصراوي