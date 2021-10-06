السيسي يتحدث عن قضية مصر الأولى وموقف البلاد من الحرب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تسعي دائما لتحقيق السلام، ولم تسع يوما لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الإستيلاء بدون حق على مستحقات الآخرين.

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وأضاف الرئيس المصري خلال الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، "تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات والحروب التقليدية التي اعتدنا عليها فى الماضي، حيث أنها تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها".

وتابع أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذى أصبح مسؤولية مشتركة على الشعب جميعا.

وتوجه الرئيس المصري بتحية لبطل الحرب والسلام الرئيس للراحل محمد أنور السادات، صاحب قرار العبور وصاحب النصر العظيم في أكتوبر.

وأضاف السيسي، أن مصر حاربت واستردت أرضها، لافتا إلى أنها تسعى دائما لتحقيق السلام.

المصدر: صدى البلد