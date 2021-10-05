مصر.. السيسي يعفي عن بعض المحكومين بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 448 لسنة 2021، يقضي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة المصرية، الموافق 6 أكتوبر من كل عام.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية: "يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2021، في العقوبات التالية:

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المنفذة حتى 6\10\2021، خمس عشر سنة ميلادية.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6\10\2021، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

- المحكوم عليهم فى جرائم عقوبات سالبة للحرية بسبب جرائم وقعت منهم وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.

- ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بالقانون أو محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل".

المصدر: "الوطن"