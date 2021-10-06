مصر.. السيسي يستذكر "صديقا عزيزا" على جبهة حرب أكتوبر

تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الأديب والروائي الراحل جمال الغيطاني، الذي كان مراسلا على الجبهة في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

إقرأ المزيد

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر، اليوم الأربعاء: "كان صديقا عزيزا واستمعت كثيرا بالحديث معه بالوطنية المتدفقة دائما".

وخلال الندوة أيضًا، قال المستشار محمد جمال الغيطاني نجل الأديب الراحل إنّه تعلم تاريخ مصر وجيشها من والده الذي وصفه بـ"المقاتل المحب لمصر".

وأضاف أن والده كان مراسلا عسكريا مقيمًا على الجبهة خلال الفترة من 1968 إلى 1974، وأنّه والده احتفظ على مكتبه بقطعة من أول طائرة أسقطت في 30 يونيو 1970، إلى جانب فوارغ طلقات دانات قصف المدفعية المصرية على تحصينات العدو في معارك الاستنزاف.

وأشار إلى أن والده زرع في الأسرة حب مصر وجيشها بالعلم والمعرفة وليس فقط بالكلام على مدار حياتهم.

وقال السيسي: "استمعت كثيرا بالكلام مع أستاذ جمال.. وأحنا من منطقة واحدة خلي بالك".

المصدر: الشروق