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السيسي يصدر قرارا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري

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السيسي يصدر قرارا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، إلى رتبة "فريق".

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ويعد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية من مواليد 11 نوفيمبر 1963، ويشغل حاليا المنصب منذ 16 ديسمبر2020، وهو من مواليد محافظة أسيوط تخرج في كلية الدفاع الجوي في 1 يوليو 1986.

المصدر: اليوم السابع

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