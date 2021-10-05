السيسي يصدر قرارا بشأن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش المصري
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، إلى رتبة "فريق".
ويعد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية من مواليد 11 نوفيمبر 1963، ويشغل حاليا المنصب منذ 16 ديسمبر2020، وهو من مواليد محافظة أسيوط تخرج في كلية الدفاع الجوي في 1 يوليو 1986.
المصدر: اليوم السابع
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