محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات

قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إن دولة الإمارات خرجت من أزمة فيروس كورونا بخير.

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وأضاف بن زايد اليوم الأربعاء عبر تطبيق "انستغرام": "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروسا وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن 82.31 في المئة من إجمالي سكان الإمارات، تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا، في حين أن 72.92 في المئة تلقوا جرعتين، حتى منتصف أغسطس الماضي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد قال إن الإمارات تسير على طريق التعافي الاقتصادي التدريجي، وإن الفضل في ذلك يعود جزئيا إلى استجابتها القوية لأزمة جائحة كورونا وعودة العمل في قطاع السياحة.

المصدر: RT