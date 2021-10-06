مسؤولة أممية سابقة تدعو الإمارات إلى الإفراج عن الناشط أحمد منصور
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دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون الإمارات للإفراج عن الناشط أحمد منصور والذي تقول جماعات حقوقية إنه ربما يتعرض لمعاملة تصل لحد التعذيب.
وأضافت ماري روبنسون، خلال مقابلة في أعقاب كلمة ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي "يعتبره المجتمع الحقوقي مدافعا شجاعا عن حقوق الإنسان ... ستكون هذه خطوة في وقتها دعا إليها أيضا البرلمان الأوروبي".
وكانت الإمارات قد وصفت مزاعم خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول منصور بأنها خاطئة ولا أساس لها.
وحكم على منصور بالسجن عشر سنوات في عام 2018 لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: رويترز
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