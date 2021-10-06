 
مباشر
عاجل
قبل محادثات مع عبد اللهيان.. لافروف يبحث مع بلينكن هاتفيا إحياء الاتفاق النووي مع إيران

مسؤولة أممية سابقة تدعو الإمارات إلى الإفراج عن الناشط أحمد منصور

أخبار العالم العربي

مسؤولة أممية سابقة تدعو الإمارات إلى الإفراج عن الناشط أحمد منصور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfxp

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون الإمارات للإفراج عن الناشط أحمد منصور والذي تقول جماعات حقوقية إنه ربما يتعرض لمعاملة تصل لحد التعذيب.

وأضافت ماري روبنسون، خلال مقابلة في أعقاب كلمة ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي "يعتبره المجتمع الحقوقي مدافعا شجاعا عن حقوق الإنسان ... ستكون هذه خطوة في وقتها دعا إليها أيضا البرلمان الأوروبي".

وكانت الإمارات قد وصفت مزاعم خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول منصور بأنها خاطئة ولا أساس لها.

وحكم على منصور بالسجن عشر سنوات في عام 2018 لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا