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الحكومة المصرية تتوجه لمنع أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا من دخول المؤسسات الحكومية

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تتوجه لمنع أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا من دخول المؤسسات الحكومية
Reuters Asmaa Waguih
العاصمة المصرية القاهرة
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أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، عن توجه السلطات لإصدار قرار بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي مؤسسة حكومية إلا إذا كان حاصلا على لقاح كورونا.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، قال سعد: "المواطن الذي يتوجه لمصلحة حكومية لن يحصل على الخدمة إلا من خلال تقديمه شهادة تثبت حصول على اللقاح".

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وأضاف أنه "لم يتم تحديد موعد تطبيق هذا التوجه"، مشيرا إلى أن "الأمر سيتبع عند الانتهاء من تطعيم الموظفين الذين لن يسمح لهم بدخول مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح".

وأوضح أنه "تم تطعيم ثلاثة ملايين موظف، فيما يتبقى نحو 500 ألف موظف فقط، يجري العمل على تطعيمهم في الوقت الراهن".

المصدر: "الشروق" 

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