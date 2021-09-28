مصر تمنع العاملين بالوزارات من دخولها إلا بعد تلقيهم لقاح كورونا أو تقديم فحص سلبي
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بعدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو إبراز فحص PCR سلبي النتيجة كل 3 أيام.
ووجه مدبولي كافة الوزراء بإصدار قرار تنظيمى بعد السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد تلقي لقاح كورونا أو تحليل pcr سلبي النتيجة كل 3 أيام.
وتضمن قرار مدبولي بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أن يتولى كل الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية اعتبارا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام.
المصدر: RT
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