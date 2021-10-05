 
مباشر

وزير الخارجية المصري: علاقاتنا مع قطر تسير بشكل جيد.. وتوجد قضايا عالقة مع تركيا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري: علاقاتنا مع قطر تسير بشكل جيد.. وتوجد قضايا عالقة مع تركيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfo2

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون.

إقرأ المزيد
مصر.. تحذير للمصريين الراغبين في السفر إلى قطر
مصر.. تحذير للمصريين الراغبين في السفر إلى قطر

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN"، أن الصفحة الجديدة مع قطر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتصفية التوتر والقضايا العالقة بين البلدين.

وأشار حول العلاقات مع تركيا إلى أن هناك بعض القضايا المعلقة بعد الجولة الثانية الخاصة بالمباحثات مع تركيا، لافتا إلى أن الجانب التركي عليه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا تلبي ما طرح.

وأشار إلى وجود تقدم في بعض الإجراءات المتخذة من الجانب التركي، معربا عن أمله في البناء عليها للعودة إلى علاقات طبيعية.

المصدر: الشروق

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا