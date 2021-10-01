مصر.. تحذير للمصريين الراغبين في السفر إلى قطر

نفى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة المصرية في السفارة المصرية بقطر، نشر إعلانات خاصة بفرص العمل لمهن مختلفة بقطر، على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بقطر خالد فتحى الدييهي، أن قطر لا تقوم بإصدار تأشيرات عمل للعمالة المصرية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه تم رصد صورة لتأشيرة عمل "مزيفة" مدون بها اسم أحد الأشخاص وجنسيته مصرى ومنشورة على أحد مجموعات "الواتس-اب".

وفي نفس السياق، قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية، يفيد إنه ببحث استفسار أحد المواطنين ويدعى سامح الشناوي بخصوص صحة عرض عمل حصل عليه عبر الإنترنت للعمل في إحدى شركات البترول، تبين أن العرض غير صحيح وأن الشركة وهمية، وتم توعية المواطن بالنظم القانونية المتبعة للتعاقد فى دولة الإمارات.

وناشدت وزارة القوى العاملة في مصر الشباب المصري بضرورة التأكد والمراجعة لعقود العمل مع وزارة القوى العاملة أو مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للتأكد من صحتها، وذلك حفاظا على حقوقهم، وعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب.

المصدر: اليوم السابع