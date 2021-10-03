لحظة انفجار السيارة المفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق (فيديو)

حصلت RT على مقطع فيديو مصور من كاميرات المراقبة، للحظة انفجار السيارة المفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق.

ورصدت كاميرات المراقبة السيارة المفخخة التي كانت تسير بسرعة عالية في شارع خدمي، متجهة نحو أحد المقرات الأمنية، قبل أن يقوم شرطي بإطلاق النار عليها وتفجيرها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن سيارة مفخخة انفجرت في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتكريم وترفيع شرطيا تصدى لسيارة مفخخة في محافظة الأنبار.

المصدر: RT