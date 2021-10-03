مراسلنا: انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن سيارة مفخخة انفجرت في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مقرا تابعا لشرطة المحافظة.

وأضاف، أن القوات الأمنية في المحافظة تصدت للسيارة وقتلت سائقها.

من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن "القوات الأمنية في محافظة الأنبار تمكنت من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع 100 الخدمي في مدينة الرمادي، وأطلقت النار عليه مما دفعه لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

المصدر: RT