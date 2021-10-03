الكاظمي يأمر بترفيع وتكريم شرطي تصدى لسيارة مفخخة في محافظة الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر بتكريم وترفيع شرطي تصدى لسيارة مفخخة في محافظة الأنبار.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي أمر بتكريم المنتسب المفوض (حميد شعيب عبد الله) من آمرية أفواج طوارئ شرطة الأنبار بمنحه رتبة أعلى مع مكافأة مالية".

وأضافت، أن "التكريم والترفيع جاءا لشجاعته وبطولته في التصدي للعجلة المفخخة التي كان يستقلها إرهابي انتحاري في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن سيارة مفخخة انفجرت في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

وذكر مراسلنا، أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مقرا تابعا لشرطة المحافظة.

وأضاف، أن القوات الأمنية في المحافظة تصدت للسيارة وقتلت سائقها.

المصدر: RT