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ولي عهد الأردن يتحدث لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا.. ويكشف الحالة الصحية للعائلة الملكية

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ولي عهد الأردن يتحدث لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا.. ويكشف الحالة الصحية للعائلة الملكية
Reuters الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله ونجلها الأمير الحسين بن عبدالله
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تحدث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا، ووجه الشكر للأردنيين قائلا: "رفعتم معنوياتي" وأوضح الوضع الصحي للعائلة الملكية.

وقال الحسين إن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله "بأفضل حال" وأكد أن فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية.

وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير وجه الشكر للأردنيين "على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا" وقال: "ألف شكر... رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب".

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وعن حالته الصحية قال في اتصال هاتفي مع قناة المملكة اليوم، أنه و"برغم إصابته وشعوره بالإرهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا مطلع العام الحالي" وأضافت "بترا" أنه شدد على "ضرورة إقبال الفئات كافة على تلقي اللقاح، خاصة الشباب".

وقال إن "الحل الأمثل لمواجهة الجائحة وتجنب الإغلاقات يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات".

 

المصدر: "بترا"

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