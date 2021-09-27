 
مباشر

الأردن.. الملك عبد الله الثاني وعقيلته يدخلان الحجر الصحي إثر إصابة الأمير الحسين بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. الملك عبد الله الثاني وعقيلته يدخلان الحجر الصحي إثر إصابة الأمير الحسين بكورونا
Reuters
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdoo

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الاثنين إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا.

وقال في بيان: "يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي أظهرت النتيجة مساء يوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف الديوان أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

وأكد أنه ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها اليوم كانت سلبية.

وتمنى الديوان الملكي الشفاء للأمير الحسين ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا