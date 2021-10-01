مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن نسبة التعافي من كورونا في السعودية
أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 77 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98%.
وقال المركز عبر صفحته الرسمية في "تويتر" إنه وفقا لإحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا (2,510,250) إصابة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (2,478,877) حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (19353) حالة.
وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت (77,081,284) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 1, 2021
🔵 2,510,250 الإصابات المؤكدة
🟢 2,478,877 حالات التعافي
🔴 19,353 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 77,081,284 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجيpic.twitter.com/VYAUPkS61R
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن في المملكة.
المصدر: تويتر+صحيفة عاجل
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