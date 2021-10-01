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مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن نسبة التعافي من كورونا في السعودية

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مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن نسبة التعافي من كورونا في السعودية
Reuters
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أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 77 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98%.

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وقال المركز عبر صفحته الرسمية في "تويتر" إنه وفقا لإحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا (2,510,250) إصابة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (2,478,877) حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (19353) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت (77,081,284) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن في المملكة.

المصدر: تويتر+صحيفة عاجل

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