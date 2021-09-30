 
مباشر

المغرب يخفف قيود كورونا ابتداء من الجمعة

أخبار العالم العربي

المغرب يخفف قيود كورونا ابتداء من الجمعة
Reuters CK
تدابير ضد كورونا في المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/renp

قررت الحكومة المغربية رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا بعد التحسن التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس والتقدم الكبير في حملة التلقيح.

وأشار بيان حكومي إلى أنه تقرر السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

كما تنص الإجراءات على حظر التنقل الليلي من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين الأقاليم شريطة حيازة "جواز التلقيح"، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من قبل السلطات المختصة.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.

ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلنة، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.

المصدر: "هسبريس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا